Tennisclub lädt zum Eröffnungsturnier

Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite und die Tennisplätze sind eröffnet. Einige wollen schon in die Sandplatzsaison starten. Deswegen veranstaltet der Tennisclub Höchstadt am Sonntag, 22. April, ein Eröffnungsturnier. Beginn ist um 11 Uhr. Jeder über 16 Jahren kann mitmachen. Es wird der Modus "Mixed Doppel mit wechselnden Spielpartnern" mit neuer Auslosung der Partner nach jedem Satz gespielt. Anmeldungen erfolgen über die Liste im Clubheim, Am Sportpark 7, per E-Mail an vorsitzender@tennisclub-hoechstadt.de oder telefonisch bei Christine Kirsch unter 09193/2637. Für das leibliche Wohl sorgen der Veranstalter als auch die Teilnehmer. Jeder der kann, sollte daher eine Kleinigkeit mitbringen (zur Koordination hängt eine Liste im Clubheim aus). red