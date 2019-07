Tennis und Unterhaltung

Anlässlich 40 Jahre Tennisabteilung richtet der FC Frankonia Eltingshausen am Samstag, 20. Juli, ab 13 Uhr ein BFF-Doppelturnier aus. Es haben sich 24 Herren-Doppelmannschaften und vier Damen-Doppel eingetragen. "Du und Dein bester Freund oder Deine beste Freundin gegen den Rest der Welt", so lautet das Motto. Gegen 20 Uhr, nach der Siegerehrung, wird die Band "Saitensprung" aufspielen . Die "FC-ABBA-Girls" zeigen im Laufe des Abends Showtänze. Für die Kinder bietet der FC einen Spielplatz und Freiraum zum Austoben an. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. sek