Tennis statt Plätzchenessen

Auch dieses Jahr bot die Tennisabteilung des TV Königsberg am letzten Samstagnachmittag des Jahres ein Weihnachtsturnier für Kinder und Jugendliche an.

Die Anfänger-Gruppe spielte zunächst Einzel und dann Doppel im Kleinfeld, die größeren Kinder, die bereits seit längerer Zeit Tennis spielen, traten im Einzel auf dem Großfeld gegeneinander an. Für die Zuschauer gab es dabei spannende Ballwechsel zu bestaunen und man konnte sehen, was die Kinder schon alles gelernt haben. Alle Kids des TV Königsberg und des TC Zeil waren an diesem Nachmittag mit großem Elan und viel Freude bei der Sache. Zum Abschluss durften zwei Teams in der berühmten Tennis-Biathlon-Staffel gegeneinander antreten, bei der Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Zielgenauigkeit an den Tag gelegt werden musste.

Das nächste Kinder- und Jugendtraining findet am Freitag, 10. Januar, in der Tennishalle statt. sn