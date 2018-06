Tennis-Mädels des Gyms sind Bezirksmeisterinnen

red



Nach den Vorrundensiegen gegen die Maria-Ward-Gesamtschule Nürnberg und die Senfelder-Gesamtschule Treuchtlingen trat die Tennismannschaft des Gymnasiums Herzogenaurach in Nürnberg gegen das favorisierte Team des Melanchthon-Gymnasiums Nürnberg an. Die Herzogenauracherinnen erwischten einen "Sahnetag" und gewannen die teils spannenden Begegnungen souverän mit 7:2 und sind damit Bezirksmeister in ihrer Altersklasse. Um zum Landesfinale Ende Juli nach Nürnberg eingeladen zu werden, fehlt noch ein Sieg gegen den Meister aus Oberfranken.