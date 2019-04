Tennis-Kurse beim TC Kronach

In Kooperation mit dem Tennisclub Kronach organisiert die Volkshochschule Kreis Kronach zwei Tennis-Kurse für Kinder. Sie beginnen am Freitag, 10. Mai, sind für Anfänger oder leicht Fortgeschrittene konzipiert und umfassen zehn Abende. Der "Tennis-Kurs für Kinder von sechs bis zehn Jahren" findet jeweils von 16 bis 17 Uhr beim Tennis-Club Kronach statt. Es schließt sich dort von 17 bis 18 Uhr das Training für Kinder von elf bis 14 Jahren an. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach unter der Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet an www.vhs-kronach.de. red