Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet in Kooperation mit dem Tennisclub Kronach einen Tennis-Kurs für Kinder von acht bis elf Jahren an. Der Kurs ist für Anfänger oder leicht Fortgeschrittene konzipiert und beginnt am Montag, 7. Oktober, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 17 bis 18 Uhr beim Tennis-Club Kronach, Hammermühle, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red