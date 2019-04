Temposünder auf der Hienbergabfahrt

Die Verkehrspolizei Feucht hat am Sonntagabend von 18 bis 2 Uhr

eine Geschwindigkeitsmessung auf der Hienbergabfahrt nahe Schnaittach auf der A 9 Richtung München durchgeführt. Am Messpunkt der kurvenreichen und steilen Autobahnabfahrt wurden insgesamt 459 Fahrzeugführer als zu schnell gemessen. Mit einem ein- bis dreimonatigen Fahrverbot müssen die schnellsten 53 Fahrer rechnen. Insgesamt wurden 88 Fahrzeuge angehalten und zu einer Kontrollstelle geleitet. Der Spitzenreiter war ein deutscher Fahrer mit zwei Babys an Bord, der statt der erlaubten 100 km/h mit 185 h unterwegs war. Den zweiten Platz belegte ein polnischer Kraftfahrer mit gemessenen 176 km/h. Zusätzlich wurde ein Kennzeichenmissbrauch aufgedeckt. Zweimal wurde Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Diese Polizei war im Einsatz, um zum einen die schnellsten und zum zweiten die zahlreichen Verstöße durch ausländische Kraftfahrer zu ahnden. Diese mussten an Ort und Stelle den im Bußgeldkatalog für die Geschwindigkeitsübertretung vorgesehenen Betrag als Sicherheitsleistung einzahlen.