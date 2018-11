Tempomesstafel beschädigt

Im Zeitraum von letzten Freitag, 12 Uhr, bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, haben Unbekannte die Batteriebox einer Geschwindigkeitsmesstafel in der Dobenreuther Straße aufgebrochen und die Batterie entfernt. Die Batterie wurde bei einer Suche der näheren Umgebung in einem Gebüsch gefunden. An der Messtafel entstand ein Schaden von circa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Forchheim zu melden. pol