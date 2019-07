Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels führten am Donnerstag zwischen 21.10 und 22.10 Uhr eine Laserkontrolle auf der Kreisstraße bei Kösten durch. Hierbei mussten sie insgesamt vier Verkehrsteilnehmer beanstanden. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 50 mit 78 km/h in die Kontrollstelle. Ihn erwartet eine Anzeige mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg. pol