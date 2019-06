Tempo, Jeans und Bionade

Wer kennt sie nicht: Tempo-Taschentuch, Jeans und Bionade? Der Erfindergeist in Franken hat viele Innovationen hervorgebracht, die uns im Alltag begleiten. Bei der nächsten öffentlichen Führung in den Museen Schloss Aschach am 7. Juli ab 15.15 Uhr begeben sich die Besucher auf Entdeckungsreise zu fränkischen Erfindern und Erfindungen in die Sonderausstellung "Patente Franken". Die Ausstellung der Kultur-Service.Stelle des Bezirks Oberfranken gastiert in diesem Jahr in Aschach. Die Besucher der Veranstaltung erwartet eine kleine "patente" Überraschung. Die einstündige Führung beginnt um 15.15 Uhr. Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei, es ist der Museumseintritt zu entrichten. Treffpunkt ist die Museumskasse. Eine Anmeldung unter Tel.: 09708/704 188 20 und per E-Mail (schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de) ist möglich. Foto: toc.designstudio, Nürnberg