Tempo 185: zu schnell in den Urlaub gefahren

Vor der Einhausung Bayreuth hat am Samstag die Verkehrspolizei Bayreuth ihr Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt. Gleichzeitig standen Beamte bereit, die besonders schnelle Fahrer gleich anhielten. Ob man die 64 angehaltenen Fahrer als Erfolg werten soll, ist fraglich. Statt gemütlich in den Urlaub zu fahren, rasten fast 700 Fahrer zu schnell an der Messstelle vorbei. Bei erlaubten 100 km/h fuhr ein 25-jähriger Pole mit seinem BMW mit Tempo 185 Richtung Süden. Auch er wurde am Parkplatz Sophienberg angehalten. Vor Ort wurde seine Kreditkarte mit 1263,50 Euro belastet. Wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, erwartet ihn im heimischen Briefkasten noch ein Fahrverbot von drei Monaten. Zudem stellten die Verkehrspolizisten noch einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz fest und fanden bei einem Beifahrer Marihuana. Eine Autofahrerin fuhr trotz eines Fahrverbotes schon wieder zu schnell. Insgesamt durchfuhren 12 500 Fahrzeuge in fünf Stunden die Radarkontrolle. 23 Fahrer erhalten zusätzlich zum Bußgeld ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.