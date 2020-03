Telemedizin stellt sich vor

Am 1. April 2020 findet erstmalig am Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen ein Bürgerforum zum Thema "Telemedizin - was steckt dahinter?" mit anschließender Showroom-Führung statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Mit Führung

Das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen (ZTM) bietet in einem neuen Format an diesem Tag allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern an, sich über Telemedizin zu informieren. Das erste Bürgerforum zum Thema "Telemedizin - was steckt dahinter?" findet am 1. April von 18 bis 20.30 Uhr statt. Geschäftsführer Sebastian Dresbach wird im Showroom des ZTM einen Einblick in die Telemedizin und die Arbeit des ZTM geben. Direkt im Anschluss findet eine Führung durch den Showroom statt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung sind ab sofort direkt beim Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen telefonisch unter 0971/ 785 52 90 oder per E-Mail an info@ztm.de möglich. red