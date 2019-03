Telemann & Co. beim Gottesdienst

Unter dem Motto "Telemann & Co" musizieren Kirchenmusikdirektor Torsten Sterzik an der Orgel sowie Birit Niebling und Hans Stefan Fischer an den Violinen beim Konzertgottesdienst am Sonntag, 24. März, in der Nikolauskirche. Auf dem Programm stehen Kammermusikwerke von Georg Philipp Telemann und seinen Zeitgenossen, darunter eine Passionsmusik von Johann Sebastian Bach. Beginn des Gottesdienstes ist um 17 Uhr. Mit diesem Konzertgottesdienst wird die im letzten Jahr vorübergehend ausgesetzte Tradition der kirchenmusikalischen Veranstaltungen in St. Nikolaus fortgeführt. Der Eintritt ist frei. red