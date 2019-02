Telekom erhält Zuschlag für den Netzausbau in Kronach

Die Entscheidung ist gefallen: Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Netzausbau in Kronach gewonnen. Rund 600 Haushalte können künftig mit hoher Geschwindigkeit im Netz surfen. Das neue Netz wird dank neuester Technik so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich sind.

Die Stadt Kronach und die Telekom haben dazu einen Vertrag unterschrieben. Die Telekom wird im Rahmen des Ausbaus unter anderem rund 32 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und 17 Gehäuse neu aufstellen, bzw. aufrüsten und mit neuester Technik ausstatten.

"Wir freuen uns, dass wir mit unserem Angebot die Stadt überzeugen konnten", sagte Andreas Rudloff, Regionalmanager der Deutschen Telekom. "Wir legen heute einen weiteren Grundstein für die digitale Zukunft in Kronach. Das Netz wird immer auf dem neuesten Stand sein. Dafür werden wir sorgen."

"Wir werden das Projekt zügig umsetzen", so Friedrich Weinlein, kommunaler Ansprechpartner Deutsche Telekom Technik. Wir werden beim Ausbau neueste Internet-Technik verwenden und Kronach damit zukunftssicher machen. Wir versorgen Haushalte in den Gebieten Bernsroth, Dobersgrund,

Dobrach, Horlachen, Kronach Gewerbegebiet, Neuses, Rotschreuth und Zollscheer."

Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein. Parallel werden eine Tiefbau-Firma ausgewählt, Material bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Leitungen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolgt die Anbindung ans Netz der Telekom. Anschließend können die Kunden die neuen Anschlüsse buchen.

In der Regel werden Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s an den Anschlüssen zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Ausschreibung und des Ausbaukonzepts gibt es für 90 Gebäude in Kronach einen Glasfaseranschluss bis ins Haus. Hier endet das Glasfaserkabel nicht im MFG am Straßenrand, sondern hier wird die Glasfaser bis in die Häuser gezogen. Damit die Telekom diesen Glasfaseranschluss ausbauen kann, müssen auch die Immobilienbesitzer mitmachen.

"Glasfaser gibt es nur gemeinsam", sagt Regionalmanager Andreas Rudloff. "Für den Anschluss an das schnelle Netz brauchen wir eine Einverständniserklärung mit Unterschrift des Eigentümers. Sonst dürfen wir sein Haus nicht mit Glasfaser anschließen." Die Telekom kontaktiert deshalb die Eigentümer direkt, sobald die Kommune die notwendigen Kontaktdaten weitergegeben hat. red