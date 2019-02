Die Telefonseelsorge Würzburg/Main-Rhön sucht ehrenamtliche Mitarbeiter. Gesucht werden Frauen und Männer, die Freude am Kontakt mit Menschen haben, belastbar sind und den Problemen anderer mit Einfühlungsvermögen und Toleranz begegnen.

Die Interessenten erwarte eine sinnvolle, herausfordernde Aufgabe, die sie zeitlich flexibel wahrnehmen können, heißt es in der Ausschreibung.

Kurs startet im September

Der nächste Ausbildungskurs beginnt im September 2019. Nach der Ausbildung leisten die Mitarbeiter rund zwölf Stunden Telefondienst im Monat. Die Bereitschaft zu Nachtdiensten wird vorausgesetzt.

Die Mitarbeiter werden durch regelmäßige Supervision sowie fachliche und methodische Fortbildungsangebote begleitet. Weitere ausführliche Informationen gibt es bei der Telefonseelsorge Würzburg/Main-Rhön, Telefon 0931/460 58 07, E-Mailinfo@telefonseelsorge-wuerzburg.de.

Bewerbungsschluss ist am Dienstag, 25. Juni. Ein Informationsabend findet zudem im Vorfeld auch für alle Interessenten an der Tätigkeit am Montag, 1. Juli, statt, heißt es in der Mitteilung der Telefonseelsorge weiter. pow