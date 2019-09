Telefonmast wird beschädigt

Wahrscheinlich ein Lastwagen erfasste in der Nacht zum Freitag einen Telefonmast am Sportplatzweg in Ermershausen. Der Telefonmast knickte dabei ab und stürzte in das angrenzende Grundstück, wobei der Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Schaden am Zaun und am Mast wird auf 1800 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Ebern, Rufnummer 09531/9240. red