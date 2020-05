Das Landratsamt Forchheim hat für die Bürger zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie sowie Unternehmen weiterhin eigene Kundentelefone eingerichtet: zu den Einschränkungen im Öffentlichen Leben: Telefon 09191/86-3910 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr); Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: Telefon 09191/86-3504 (Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr); Wirtschaftsförderung für Förderfragen: Telefon 09191/86-3950 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr).

Im Landratsamt Forchheim ist Parteiverkehr weiterhin nur in dringenden Angelegenheiten im Rahmen einer Terminvereinbarung möglich. Ansonsten ist das Amt für Bürger nur noch telefonisch erreichbar.

In der Zulassungsstelle des Landratsamtes sind Vorsprachen in Ausnahmefällen noch möglich. Ausnahmefälle sind Zulassungen, welche der Aufrechterhaltung systemrelevanter Berufe dienen oder für die Fahrt zur Arbeitsstätte beziehungsweise für die Berufsausübung allgemein erforderlich sind. In der Führerscheinstelle ist eine Terminvergabe nur in Ausnahmefällen unter Telefon 09191/86-3213 möglich. Bei Vorsprachen im Landratsamt besteht Maskenpflicht. red