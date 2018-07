Telefonieren kommt teuer zu stehen

Ein leicht verletzter Autofahrer und Sachschaden von rund 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der Coburger Straße. Ein 79-jähriger Autofahrer telefonierte mit seinem Handy am Steuer und übersah an einer roten Ampel zwei vor ihm fahrende Pkw. Der Senior fuhr auf den vor ihm fahrenden Wagen auf und schob diesen noch auf das an der Ampel wartende Auto. Aufgrund von auslaufendem Öl und der starken Beschädigung der Fahrzeuge kam es zu einer größeren Verkehrsbehinderung in diesem Bereich.