Telefonhotline für die Brummer

Mit dem Frühling ist die bayernweite Mitmachaktion "Hummeltelefon" gestartet: Jeder kann Hummelfotos einreichen, ein Expertenteam antwortet. Nach großer Resonanz in den letzten beiden Jahren haben der Bund Naturschutz (BN) und das Institut für Biodiversitätsinformation (IfBI ) den Service erneut ins Leben gerufen. Ob im heimischen Garten, gemütlich auf dem Balkon oder bei einsamen Spaziergängen in der Natur: Ausgestattet mit Handy oder Fotoapparat können die kleinen fliegenden Brummer abgelichtet werden.

Insgesamt gibt es in Deutschland 41 verschiedene Hummelarten. Davon stehen in Bayern 13 Hummelarten auf der Roten Liste. Wer eine Hummel im Garten oder auf der Wiese findet und wissen möchte, welche Art es ist, kann sich an das "Hummeltelefon" wenden.

Dazu sollte das Bild mit Fundort (PLZ) und Funddatum per WhatsApp an Tel.: 0151/184 601 63 oder per E-Mail an hummelfund@ifbi.net geschickt werden, wie der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung ergänzend informiert.

Das Hummeltelefon-Team besteht aus den Biologinnen Mareen Geyer und Josephin Römer sowie Klaus Mandery, Leiter des in Ebern ansässigen IfBI, Vorsitzender des BN Haßberge und Wildbienenexperte. Das Team antwortet auf die Nachricht so schnell wie möglich mit dem Artnamen und Informationen rund um die Hummel-Art. Es sollten pro Fund maximal ein bis drei Fotos verschickt und maximal drei Funde in einer Nachricht versendet werden. Im vergangenen Jahr hatten in Bayern mehr als 2700 Fotos von mehr als 500 Teilnehmern das Hummeltelefon erreicht. Dabei wurden knapp 920 Hummeln abgelichtet. Mit dem Hummeltelefon fördern BN und IfBI das Bewusstsein dafür, wie wertvoll Hummeln - stellvertretend für alle Insekten - sind. Jeder Hummelfund wird auch dieses Jahr wieder in eine interaktive Karte eingetragen. red