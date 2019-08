Telefonbetrüger rechtzeitig gebremst

Einen Anruf eines ihm unbekannten Mannes erhielt am Freitag gegen 12 Uhr ein Lichtenfelser. Der Anruf, der laut der Nummernanzeige aus Berlin kam, versprach dem Mann einen Gewinn über 50 000 Euro. Zur Übergabe würde ihn am Folgetag ein Notar zu Hause aufsuchen und das Geld mitbringen. Für den "Geldtransport" würde jedoch eine Gebühr in Höhe von 750 Euro anfallen. Für diese Gebühr solle er "Steam"-Karten in dieser Höhe besorgen und dann dem Notar übergeben. Der Anrufer überlegte es sich kurz darauf anders und verlangte die telefonische Herausgabe der Aktivierungscodes für diese Karten. Der angebliche "Gewinner" roch spätestens zu diesem Zeitpunkt den Braten und gab keine Codes heraus.