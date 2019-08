Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage kann es am Mittwoch, 28. August, zu Ausfällen des Festnetzanschlusses der Gemeindeverwaltung Marktschorgast kommen. In dringenden Fällen sind die Mitarbeiter der Verwaltung an diesem Tag unter der Handynummer: 0151/65214897 erreichbar. red