Telefon-Abzocke funktionierte nicht

Ein Rentner in Gremsdorf erhielt Montagmittag gegen 13 Uhr einen Anruf, in dem ihm von einer Frau ein Gewinn in Höhe von 44 000 Euro versprochen wurde. Angeblich sollte das Geld am Folgetag überbracht werden und dabei eine angebliche Gebühr in Höhe von 900 Euro fällig sein. Die geplante Übergabe dürfte jedoch nicht stattfinden. Die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Rahmen sogenannter Gewinnversprechen oft Geldforderungen für angebliche Gebühren bestellt werden. Oft wird telefonisch zur Übermittlung sogenannter Guthaben-Codes aufgefordert. Die Polizei bittet daher, etwaige Anrufe, die mit Geldforderungen verbunden sind, umgehend bei der nächsten Polizeiinspektion zu melden. pol