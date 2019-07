Teilweise gesperrt

Fahrbahninstandsetzungsarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach erfordern eine Sperrung der Verbindungsrampen von der B286 auf die A71 in Fahrtrichtung Erfurt an mehreren Tagen jeweils von 8 Uhr bis 17 Uhr, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit. Die erste Sperrung war wegen Fräsarbeiten. Die zweite und dritte Sperrung für die erforderlichen Asphaltarbeiten erfolgen am 31. Juli und am 7. August.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach von der B286 auf die A71 in Fahrtrichtung Erfurt auffahren möchten, werden an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach über die bauzeitlich eingerichtete Umleitung U100 zur Anschlussstelle Poppenhausen umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach in Fahrtrichtung Erfurt von der A71 auf die B286 abfahren möchten, werden bereits an der davorliegenden Anschlussstelle Poppenhausen über die Bedarfsumleitung U7 (B286/ B19) zur Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach umgeleitet. red