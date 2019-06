Wegen der von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juni, stattfindenden Sachs-Franken-Classic Oldtimerausfahrt ist der Parkplatz Tattersall an diesen Tagen nur eingeschränkt bzw. der Omnibusparkplatz überhaupt nicht nutzbar. An allen drei Tagen werden die Teilnehmer ihre Fahrzeuge nachmittags und abends in der Kurhausstraße und Am Kurgarten ausstellen. Die Straße "Am Kurgarten" wird ab demFreitag, 7. Juni gesperrt. Der Taxistand wird für diese Zeit in die Ludwigstraße vor das Haus Nr. 5 verlegt. sek