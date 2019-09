Teilsperrung der Ein- und Ausfahrt

Die Autobahndirektion Nordbayern wird auf der A 71 die Ein- und Ausfahrt der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach in Fahrtrichtung Erfurt am Donnerstag, 12. September, von 8 bis 17 Uhr sperren. Der Verkehr in Fahrtrichtung Schweinfurt ist von der Sperrung nicht betroffen.

Grund für die Sperrung der Ein- und Ausfahrtsrampe von der B 286 auf die A 71 in Fahrtrichtung Erfurt sind Markierungsarbeiten. Im Zuge von Fahrbahninstandsetzung waren für das Abfräsen und den Asphalteinbau bereits mehrere Sperrungen erforderlich. Mit der Sperrung am 12. 9. werden die Arbeiten im Bereich der Anschlussstelle abgeschlossen.

Verkehrsteilnehmer, die dort auffahren möchten, werden an der Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach über die Umleitung U100 zur Anschlussstelle Poppenhausen umgeleitet. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle abfahren möchten, werden bereits davor an der Anschlussstelle Poppenhausen über die Bedarfsumleitung U7 (B 286/ B 19) zur Anschlussstelle Bad Kissingen/Oerlenbach umgeleitet. red