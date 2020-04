Teils weit gereiste Gäste besuchten Heimatmuseum

Rund ein Drittel der 126 Mitglieder waren bei der Hauptversammlung des Fördervereins Heimatpflege Grub am Forst anwesend, als Vorsitzender Dieter Pillmann gemeinsam mit weiteren Vorstandsmitgliedern vom abgelaufenen 22. Vereinsjahr berichtete.

Für die Museumsbetreuer sagte Heinz Rößner, es seien zahlreiche Besucher, Gruppen, Vereine und Verbände und auch Einzelpersonen im Reichenbach-Haus und im Heimatmuseum zu Gast gewesen. Weit gereiste Gäste seien aus Belgien, den Niederlanden und sogar aus Cleveland in den Vereinigten Staaten gekommen.

Fast 1000 Exponate

Ein wichtiger Bereich des musealen Wirkens im Heimatverein ist die Sammlung und Verwaltung der Exponate. Fast 1000 Stück sind im Museum und im Depot verwahrt. Der Dank für diese Tätigkeiten galt Peter Pillmann, dem Verantwortlichen für das Heimatmuseum.

Auf welchen gesellschaftlichen Feldern der Verein sonst noch erfolgreich unterwegs ist, belegen die Themen Brautätigkeit im Haus am Brunngraben, gesellige Festveranstaltungen (Maibockanstich zu Pfingsten), Lesungen im Reichenbach-Haus, heimatkundliche Forschungen, Pflege der Kerwa-Tradition, speziell der Mundart, Geselligkeit und Musik, um nur einige wenige zu nennen. Daneben wurde auch die rechtliche Basis, die Vereinssatzung, neuerlichen Anforderung der Fiskalverwaltung und dem Datenschutz angepasst.

Apropos Finanzen: Kassier Jochen Mieke berichtete von einer soliden Finanzlage des Vereins. Die Kassenprüfung bescheinigte einwandfreie Arbeit auf diesem Gebiet.

Die Neuwahl, die von Bürgermeister Jürgen Wittmann rasch und routiniert vollzogen wurde, bestätigte alle Amtsinhaber und führte dem Vorstand zwei neue Beisitzer zu. Der Ausblick hinsichtlich der für das Jahr 2020 geplanten Projekte und Aktivitäten war zum Zeitpunkt der Versammlung noch ohne Einschränkungen durch das Coronavirus optimistisch geprägt. Auf jeden Fall geplant ist, das neue Heft 9 der Grüber Heimatblätter herauszugeben. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Wählergruppierung "Gut für Grub" soll im Laufe des Jahres ein "offener Bücherschrank" in der Ortsmitte aufgestellt werden. Zum Schluss der Versammlung dankte der Vorsitzende all jenen, die fleißig für die Vereinsziele gehandelt haben oder dafür eingetreten sind. Ein besonderer Dank galt der Gemeinde Grub, weil sie dem Heimatverein gegenüber sehr aufgeschlossen sei und ihn unterstütze, wie der Vorsitzende sagte.

Dieter Pillmann