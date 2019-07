Teilnehmerrekord: Radfahrer in und um Bamberg starteten wieder durch

Stadt und Landkreis Bamberg haben sich auch 2019 höchst erfolgreich am Stadtradeln, einer bundesweiten Aktion des Klimabündnisses der Europäischen Städte, beteiligt. Ziel der Klimaschutzkampagne ist es, den Radverkehr in den Kommunen zu fördern und möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Zum fünften Mal in Folge haben es die Teilnehmer am Stadtradeln geschafft, neue Bestmarken im dreiwöchigen Aktionszeitraum zu setzen. Wie die Pressestelle aus dem Rathaus mitteilt, wurde mit Ende der Frist für die Kilometer-Eintragung am 16. Juni in der Stadt Bamberg mit 1095 aktiven Radlern (2018: 900) erstmals die Tausender-Marke geknackt. Eine enorme Steigerung der Beteiligung von plus 61 Prozent gab es auch im Landkreis (711 aktive Radelnde in 2019 gegenüber 422 in 2018).

Und Radfahren ist nicht nur gut für's Klima, sondern macht auch Spaß, vor allem in Gemeinschaft. Das zeigt auch die wachsende Zahl von Teams, die sich für das Stadtradeln 2019 angemeldet haben. Viele der 75 Teams in Bamberg (2018: 61) und 49 Teams im Landkreis (2018: 41) haben sich in ihren Unternehmen und Betrieben gefunden, Hausgemeinschaften haben sich zusammengefunden und insgesamt 16 Schulklassen sind als Team bei dem Sonder-Wettbewerb für Schulen an den Start gegangen. Dabei wurde fleißig in die Pedale getreten - 408 709 Fahrrad-Kilometer kamen so zustande (228 214 in Stadt und 180 495 im Landkreis). Diese Zahl entspricht der über zehnfachen Umrundung des Äquators. Die Atmosphäre wurde dadurch um 58 Tonnen CO2 entlastet.

Das teilnehmerstärkste Team in der Stadt Bamberg stellte wie im letzten Jahr das #Teamgreen mit 95 aktiven Radlern, vor der Sozialstiftung mit immerhin 62 Teammitgliedern. Im Landkreis waren die "Vitusflitzer" vom Kindergarten St. Vitus aus Hirschaid mit 82 aktiven Radelnden erneut das größte Team. 27 699 Kilometer hat das #Teamgreen in den drei Wochen Stadtradeln per Rad zurückgelegt und hatte damit die Nase in der Stadt Bamberg vorn in einem spannenden Zweikampf mit der DJK Teutonia Gaustadt. Das mit vielen Triathleten gespickte Team schaffte 24 551 Kilometer, das allerdings mit nur 43 Radlern.

Im Landkreis Bamberg setzte sich erneut der Seriensieger "Stadt Schlüsselfeld / RSV Concordia Elsendorf" (21 545 km) mit deutlichem Abstand vor "Radfahrfreunde Kleinbuchfeld - Schnaid - Rothensand" (13 028 km) durch. Die beste Einzelradlerin kommt aus dem Landkreis Bamberg. Zusammen mit ihrem Mann fuhr sie während des dreiwöchigen Aktionszeitraums von Toulouse nach Santiago de Compostela und hat so 1260 Kilometer zusammengebracht.

Ein unglaubliches Ergebnis erreichte der Sieger der Männerwertung in der Stadt Bamberg. Mit 2159 Kilometern in drei Wochen fuhr dieser in einer eigenen Liga. red