Teilnehmer für Umzug gesucht

Auch in diesem Jahr erwartet alle Faschingsfreunde am Faschingsdienstag, 25. Februar, um 14 Uhr wieder ein Faschingsumzug durch die Sonneberger Innenstadt. Aktuell werden noch Teilnehmergruppen dafür gesucht. Das Anmeldeformular ist unter www.sonneberg.de/leben/aktuelles zu finden. Anmeldeschluss für die Teilnehmer ist am Montag, 3. Februar. Auch Tänzer und weitere Talente, die sich auf der Bühne präsentieren wollen, sind beim Faschingsumzug hochwillkommen. red