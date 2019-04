Teilnahme an Verlosung

Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer hat eine Verlosungs-aktion für Inhaber der Bayerischen Ehrenamtskarte gestartet. "Ehrenamtliche investieren sehr viel Kraft und Herzblut in ihr Engagement. Sie schenken damit viele Stunden ihrer Zeit für das Gemeinwohl. Dies ist meist nur möglich, wenn sie von der Familie Unterstützung bekommen und diese dahintersteht. Deshalb wollen wir mit unserer neuen Verlosungsaktion den Ehrenamtskarteninhabern und ganz besonders ihren Familien Danke sagen. Mit einem Erlebnistag ,Ehrenamt bewegt‘ wollen wir den Gewinnerfamilien in den Pfingstferien ein paar einmalige schöne Stunden zurückschenken", erklärte die Ministerin laut einer Mitteilung.100 Ehrenamtskarteninhaber mit ihren Familien können die Teilnahme an diesem Erlebnistag in Furth im Wald am 12. Juni gewinnen. In Furth im Wald gibt es die Felsengänge, die Erlebniswelt Flederwisch und den Further Wildgarten. Und es gibt den bewegten Drachen. Inhaber einer gültigen Bayerischen Ehrenamtskarte können sich unter dem Stichwort "Osterverlosung" per E-Mail unter ehrenamtskarte@stmas.bayern.de bewerben. Anzugeben sind Anschrift und Telefonnummer sowie die Anzahl der Kinder, die mitkommen. Die Teilnahmefrist endet am 6. Mai. Die Gewinner werden ab 7. Mai verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn gilt jeweils für das Eltern- bzw. Großelternpaar sowie die eigenen Kinder, Pflegekinder bzw. Enkelkinder. red