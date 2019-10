Teilnahme an Veranstaltung

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt nimmt am Samstag, 26. Oktober, um 14.30 Uhr an der Heimatveranstaltung des Rhönklubs der Saale Sinn Region in die Georgi-Kurhalle der Stadt Bad Brückenau teil. Diese Veranstaltung präsentiert sich mit regionsbezogenen Inhalten, die einen besonderen Höhepunkt in der Kulturlandschaft der Rhön darstellen. Es werden Melodien, Texte und Tänze aus und für die Rhön in virtuoser Kompositionsfassung dargeboten. Die Abfahrt am Oberen Tor in Münnerstadt ist um 13 Uhr nach der Bildung von Fahrgemeinschaften. Anmeldungen sind bis 23. Oktober bei Frau Grim unter Tel. 09733/6651 möglich. sek