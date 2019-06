Der Rhönklub- Zweigverein Wildflecken beteiligt sich an der Sternwanderung der Saale-Sinn-Region am Sonntag, 30. Juni, in Mellrichstadt. Gewandert wird von Oberstreu nach Mellrichstadt. Treffen zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr mit Pkw am Rathausplatz. Mittagessen wird beim Zweigverein Mellrichstadt eingenommen. sek