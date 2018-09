Teilnahme an Heidelsteinfeier

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau nimmt am Sonntag, 16. September, an der Gedenkfeier am Heidelstein teil. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Busbahnhof zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Wanderung startet am Holzberghof. Die Feier selbst beginnt um 12 Uhr. sek