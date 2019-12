Teilnahme an der Untersuchung ist Pflicht

Das Landratsamt Coburg hat für Eltern von Vorschulkindern eine wichtige Mitteilung: Aus dem Pilotprojekt "Gesundheits- und Entwicklungsscreening im Kindergartenalter" (GESiK) ist die "reformierte Schuleingangsuntersuchung" (rSEU) geworden. Der Name ist neu, der Inhalt ist gleich gut geblieben, heißt es in der Mitteilung. Wichtig: Die Teilnahme daran ist nach Einladung durch das Gesundheitsamt ab sofort verpflichtend. Nach erfolgreicher Pilotphase des GESiK-Projektes des bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Stadt und Landkreis Coburg findet nun bayernweit die Umstellung der herkömmlichen Schuleingangsuntersuchung (SEU) auf die reformierte Schuleingangsuntersuchung rSEU statt. Die reformierte Schuleingangsuntersuchung entspricht dabei dem Pilotprojekt GESiK, welches seit 2015 in Stadt und Landkreis Coburg bereits auf freiwilliger Basis angeboten wurde.

Die Teilnahme an der rSEU erfolgt abhängig vom Alter des Kindes und ist nach Artikel 80 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) verpflichtend. Das heißt, dass die Eltern ab sofort mit ihrem Kind in das Gesundheitsamt zur Untersuchung kommen müssen, wenn sie die Einladung vom Gesundheitsamt erhalten, auch wenn der Termin nicht im letzten, sondern schon im vorletzten Kindergartenjahr ist. Die Vorteile von GESiK bleiben laut Mitteilung des Landratsamtes bei der reformierten Schuleingangsuntersuchung erhalten. red