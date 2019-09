Der Rhönklub Münnerstadt nimmt auch dieses Jahr an der alljährlichen Heidelsteinfeier, die am Sonntag, 15. September, stattfindet, teil. Es wird voraussichtlich ein kurzer und ein längerer Hinweg angeboten. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 10 Uhr am Parkplatz Oberes Tor. sek