Hammelburg 29.08.2019

Teilnahme an der Heidelsteinfeier

Die Mitglieder vom Rhönklub-Zweigverein Hammelburg nehmen am Sonntag, 15. September, an der Heidelsteinfeier des Rhönklub e. V. teil. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 10 Uhr am Bleichrasen, es werden Fah...