Teilnahme an der Heidelsteinfeier

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt nimmt am Sonntag, 16. September, an der Heidelsteinfeier teil. Das Thema in diesem Jahr lautet "Heimat und Kultur im Wandel der Zeit". Dazu wandern die Teilnehmer vom Parkplatz Holzberghof zum Heidelstein. Die Wanderstrecke beträgt etwa vier Kilometer. Der "Schlusshock" ist am Rothsee. Abfahrt der Fahrgemeinschaften um 10.30 Uhr am Parkplatz Oberes Tor. Die Tour wird von Egbert Haut geführt. Gäste sind willkommen. sek