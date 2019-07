Der Schützenverein "Rennsteig" lädt seine Mitglieder zur Teilnahme am Schützenumzug der privilegierten Schützengesellschaft Ludwigsstadt am Sonntag, 21. Juli, um 13.30 Uhr ein. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist im 13 Uhr am Schützenhaus in Steinbach. Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten. red