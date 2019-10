Teilnahme am Genuss- und Erlebnisführer

Der beliebte Genuss- und Erlebnisführer Bad Staffelstein wird für das Jahr 2020 neu aufgelegt. Zum ersten Mal werden dabei auch die Einzelhandelsbetriebe mit in dieses Nachschlagewerk aufgenommen. Die Auflage des gedruckten Genuss- und Erlebnisführers, der kostenfrei an Gäste ausgegeben wird, beträgt 18 000 Stück. Wer Interesse hat, im Genuss- und Erlebnisführer 2020 gelistet zu werden, wendet sich bis Freitag, 25. Oktober, an den Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, der unter der Telefonnummer 09573/33120 oder per E-Mail an tourismus@bad-staffelstein.de zu erreichen ist. red