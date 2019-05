Teilnahme am Floriansstag

Am Samstag, 4. Mai , findet die Einweihung der neuen Tragkraftspritze in Dittersbrunn im Rahmen des Florianstages statt. Die Feuerwehr Kleukheim nimmt daran mit aktiven und passiven Mitgliedern sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehr teil. Treffpunkt ist um 17.10 Uhr an der Bushaltestelle in Kleukheim in Ausgehuniform (je nach Wetter mit Langarmhemd und Sakko oder in Kurzarmhemd). red