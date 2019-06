Der Schützenverein "Rennsteig" 1969 Steinbach am Wald beteiligt sich am Schützenumzug in Ebersdorf am kommenden Sonntag, 16. Juni, um 13.30 Uhr. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 13 Uhr am Schützenhaus in Steinbach am Wald. Die Schützenkönige Jakob Raible und Thomas Löffler bitten um zahlreiche Teilnahme der Mitglieder. red