Von einem versperrt abgestellten rot/schwarzen Trekkingrad der Marke Winora montierten unbekannte Täter den hinteren Reifen sowie den Schnellverschluss am Sattel ab. Das Damenrad stand in der Zeit von Montag, 17.40 Uhr, bis Dienstag, 1.45 Uhr, am Bahnhofsplatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.