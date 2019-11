In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, wurden in Aschach, Am Vogelkundepfad, Teile eines Außenspiegels von einem schwarzen Audi gestohlen. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen Wert von circa 400 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol