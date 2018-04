Teile Altenkunstadts ohne Wasser

Aufgrund von notwendigen Montagearbeiten im Leitungsnetz wird an folgenden Tagen im Raum Altenkunstadt das Wasser abgestellt: Montag, 9. April, von 14 bis etwa 20 Uhr im Bereich Max-Birner-Straße 3 bis 14, Zum Wehr, Neuwiese 12 bis 24, Feldstraße 1 bis 15 und Erlenweg, Mittwoch, 11. April, von 14 bis etwa 20 Uhr im Bereich Galgenberg, Steinbruchweg, Schwedengrube und Am Hochbehälter, Donnerstag, 12. April, von 12 bis 18 Uhr im Bereich Galgenberg und Steinbruchweg, Dienstag, 17., und Donnerstag, 19. April, von 7 bis etwa 15 Uhr in Maineck (Waldweg, Weidenburg, Schneidsberg, Schlossberg, Bergweg und Forstäcker).

Das Wasserwerk bittet alle Bürger, wegen der Montagearbeiten einen Vorrat an Trinkwasser anzulegen. Auch sollten in diesem Zeitraum keine Waschmaschinen und Geschirrspüler eingeschaltet werden. Nach den Arbeiten kann es kurzfristig zu Wassertrübungen kommen. Für Rückfragen stehen Mitarbeiter des Wasserwerks unter der Servicenummer 0170/6030329 bereit. red