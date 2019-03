Teile Altenkunstadts am Montag ohne Wasser

Am Montag, 11. März, wird von 9 bis etwa 15 Uhr das Wasser in den Ortsstraßen Sudetenstraße, Pommernstraße und Schlesierstraße aufgrund von Montagearbeiten am Leitungsnetz abgestellt. Die betroffenen Bürger sollen sich einen Vorrat an Trinkwasser anzulegen. Auch sollten in diesem Zeitraum keine Waschmaschinen, Gschirrspüler etc. eingeschaltet werden. Nach den Arbeiten kann es kurzfristig zu Wassertrübungen kommen. Für Rückfragen steht das Wasserwerk unter der Telefonnummer 0160/91724515 gerne zur Verfügung. red