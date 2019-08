Teil eines Kongressareals?

Nach der Sommerpause des Stadtrats dürfte es wieder einmal um das Palmenhaus gehen. Schließlich hat sich der Stadtrat im Februar lediglich ein halbes Jahr Denkpause eingeräumt. Denn damals stand der Abbruch zur Debatte.

Optimierungs- und Gestaltungsideen der Hochschule, die sich bereits in Arbeit befanden, sollten abgewartet werden. Zumindest war das damals die Argumentation der Palmenhaus-Befürworter wie Kurt Knoch, einer der beiden Stadtratsmitglieder der Jungen Coburger.

Die Jungen Coburger bestärken nun ihre Forderung, das Palmenhaus aufzuwerten, anstatt es abzureißen. Durch die aktuelle Diskussion um ein Kongresshotel sehen sie sich in ihrem Anliegen weiter bestärkt, teilte Maximilian Forkel, der andere JC-Stadtrat, nun mit: "Aktuell bestehen verschiedene Varianten für ein mögliches Kongresshotel. Ganz unabhängig davon, wo genau dieses später positioniert würde, wird einer der großen Pluspunkte eines Coburger Kongresshotels in der Nachbarschaft zum Rosengarten gesehen. Gerade vor diesem Hintergrund sollte der Rosengarten eine echte Aufwertung erfahren, anstatt ihn Schritt für Schritt veröden zu lassen."

Der Stadtrat hat beschlossen, den Bebauungsplan für den Bereich Anger/Rosengarten zu überarbeiten. Unabhängig davon brauche das Palmenhaus aber schon jetzt eine Zukunftsperspektive, meinen die beiden JC-Stadträte. "Es darf nicht verkümmern und unauffällig durch einen dauerhaften Investitionsstop sterben gelassen werden!" Das Palmenhaus müsse aufgewertet werden, und es sei zu überlegen, wie man dafür Einnahmen generieren könne, "beispielsweise durch ein Patenschaftsmodell für einzelne besondere Pflanzen oder Vögel nach dem Vorbild des Wildparks Tambach."

Potenzial erkennen

Von den Hochschul-Ideen für verschiedene Palmenhaus-Nutzungserweiterungen erhoffen sich die Jungen Coburger vor allem, dass den bisherigen Abriss-Befürwortern klar werde, welches Potenzial in der Einrichtung steckt. Veröffentlicht sind diese Ideen der Hochschule noch nicht. Für die JC steht jedoch fest, dass das Palmenhaus ein Angebot für Familien bleiben muss. "Umbaumaßnahmen, zum Beispiel zur zeitweisen gastronomischen Nutzung für kleine Empfänge für Galerien, müssen mit Augenmaß erfolgen." Es sei wichtig, dass das Palmenhaus zugänglich bleibe.

Zudem sei das Palmenhaus "als Bestandteil eines attraktiven Umfeldes des Kongresszentrums und eines möglichen Kongresshotels zu sehen". Hier könnten Tagungsgäste Pause machen, weshalb bequeme Sitzgelegenheiten oder ein Getränkeautomat sicherlich kein Nachteil seien. "Es wäre regelrecht absurd, das Areal rund um Rosengarten und Anger einerseits zum echten Kongress- und Tagungszentrum ausbauen zu wollen und andererseits die unmittelbare Umgebung dem Erdboden gleichzumachen."

Die Mitteilung schließt mit einem Appell an die übrigen 38 Stadtratsmitglieder und den Oberbürgermeister: "Das Palmenhaus ist für viele Coburger eine Herzensangelegenheit! Bevor ihr es plattmacht, schaut euch an, wie vor allem die Kinder dieses Haus mögen. Bedenkt auch, was dort an dieser Stelle sonst eine bessere Attraktion sein soll! Einst stand dort ein Lokal mit Tanzterrasse. Heute steht dort das Palmenhaus - und in Zukunft eine leere, öde Fläche? Das wäre keine Stadtentwicklung zur Belebung unserer Stadt! Wir brauchen nicht weniger Anziehungspunkte und attraktive, lebendige Orte, sondern mehr!"