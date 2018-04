41 Mädchen und Jungen feierten am Weißen Sonntag in der Stadtpfarrkirche ihre erste heilige Kommunion. Die Kommunionkinder zogen traditionell von der Grundschule in der Kronacher Straße aus zusammen mit Pfarrer Roland Neher und den Ministranten unter der Begleitung einer Blechbläsergruppe in die Pfarrkirche ein.



"Ich bin der Weinstock ..."

Der Pfarrer stellte besonders das Thema der Feier heraus, nämlich die Worte Jesus aus dem Johannes-Evangelium "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben." Weil eine Rebe nur dann Früchte tragen könne, wenn sie mit dem Weinstock verbunden ist, gelte der Weinstock auch als Symbol der Verbundenheit im Sinne einer intakten Gemeinschaft.

"Mit dem Tag der Erstkommunion seid ihr ein Teil des Weinstocks und damit ein Teil der christlichen Gemeinschaft geworden", meinte der Pastoralreferent Clemens Grünbeck an die Kommunionkinder gewandt, der die Jugendlichen zusammen mit 15 Helferinnen auf den Weißen Sonntag vorbereitet hatte.

Die Kommunionkinder drückten dann plastisch aus, was ein Weinstock in erster Linie braucht, um gedeihen zu können und verglichen dies mit ihren eigenen Erfordernissen. So wie der Weinstock die Kraft der Sonne benötigt, so würden auch sie selber Licht und Wärme in Form von Liebe und Zuneigung brauchen, so wie der Weinstock über seine Wurzeln aus der Erde Nahrung zieht und Halt und Schutz findet, so würden auch sie Halt und Schutz, einen sicheren Boden und Geborgenheit sowie Nahrung für Leib und Seele benötigen.



Osterkerze entzündet

Im Verlauf des Gottesdienstes erneuerten die Kommunionkinder ihr Taufversprechen, entzündeten an der Osterkerze ihre Kommunionkerzen und empfingen aus der Hand von Pfarrer Roland Neher zum ersten Mal die heilige Kommunion.

Die Don-Bosco-Schola und die gemischte Vokalgruppe "Nuova Canzone" unter der Leitung der engagierten Kirchenmusikerin Jitka Maisel trugen wesentlich zur festlichen Gestaltung des Gottesdienstes bei. thi