Ab sofort wird, voraussichtlich bis Freitag, 25. Oktober, ein Teil der Bahnhofstraße zur Einbahnstraße. Dies hat zur Folge, dass die Haltestelle an der Sparkasse von den Bussen nicht immer angefahren werden kann. Bei Fahrten von Lichtenfels nach Maineck kann die Haltestelle nicht angefahren werden (auf andere Haltestellen ausweichen). Bei Fahrten von Maineck nach Lichtenfels ist die Anfahrt möglich. An der Haltestelle an der Sparkasse gibt es einen Aushang. red