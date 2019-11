Teichbauempfehlungen werden vorgestellt

Die Teichgenossenschaft Aischgrund lädt zu Terminen mit Gebietsversammlung und Teichbauempfehlungen von Martin Oberle ein. Folgende Termine stehen zur Auswahl: Mittwoch, 6. November, Gasthaus Lunz in Weisendorf; Donnerstag, 7. November, Café "Aischblick" in Höchstadt und Montag, 11. November, Fischküche Fuchs in Röttenbach. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red