Birkach 05.03.2019

Teich wird abgelassen

Der Kreisfischereiverein Kronach bittet seine Mitglieder um Hilfe zum Teichablassen. Treffpunkt ist am Samstag, 9. März, um 8 Uhr am Heiligen Teich in Birkach. Mitzubringen sind hohe Gummistiefel bzw....