Teenager fährt mit gestohlenem Fahrrad

Einem Höchstadter ist am vergangenen Mittwoch sein schwarzes Mountainbike der Marke "Bulls" vor der Feuerwehr gestohlen worden. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei . Am Montagnachmittag befand sich die Ehefrau des Geschädigten auf dem Kirchweihgelände am Engelgarten, als sie das gestohlene Fahrrad wiederentdeckte. Mehrere Zeugen sahen, wie ein Junge mit dem Fahrrad kam, es abstellte und sich auf die Kirchweih begab. Dort konnte er von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Der 13-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und im Beisein seines hinzugerufenen Vaters angehört. Er gab zu, dass er sich das Fahrrad widerrechtlich angeeignet hat. Das unbeschädigte Mountainbike wurde sichergestellt und seinem Eigentümer zurückgegeben.